De traditie zet zich voort: feestende Neymar voor derde jaar op rij geblesseerd op zijn verjaardag

Neymar en wedstrijden die in de periode van zijn verjaardag vallen: het is geen goede combinatie. Dinsdag 5 februari neemt Paris-Saint Germain het op tegen Nantes. Neymar, die diezelfde dag ook verjaart, is omwille van een blessure echter niet inzetbaar. Opvallend is dat de Braziliaan ook de voorbije twee jaar geblesseerd was op zijn verjaardag.

De afgelopen dagen liet Neymar al meermaals van zich horen. Zo eiste de sterspeler in de match van zaterdag tegen Montpellier op een negatieve manier de hoofdrol op door tijdens de rust hard tekeer te gaan tegen de scheidsrechter. “Spreek Frans? Mijn reet!” zou de Braziliaan de ref toegeroepen hebben. Zondag - twee dagen voor de wedstrijd tegen Nantes - zette Neymar dan weer de bloemetjes buiten om zijn verjaardag van 5 februari alvast te vieren. Een feestje waarmee PSG-trainer Thomas Tüchel niet mee opgezet was.

Ondertussen lijkt het erop dat Neymar dinsdagavond niet in actie zal kunnen komen tegen Nantes. De Braziliaanse aanvaller blesseerde zich afgelopen weekend in de met 5-0 gewonnen wedstrijd tegen Montpellier. Opvallend: het is al het derde jaar op rij dat Neymar geblesseerd is op zijn verjaardag. Ook in 2018 en 2019 moest de Braziliaan verstek geven voor wedstrijden.

PSG-trainer Tüchel houdt ondertussen ook zijn hart vast voor 11 maart. Op die dag verjaart Neymars zus en ook rond die periode was de Braziliaan de voorbije jaren niet-inzetbaar. Zo was hij in de seizoenen 2014-2015 en 2015-2016 geschorst en in de daaropvolgende seizoenen geblesseerd. Afwachten of Neymar ook dit seizoen aan de kant staat op 11 maart...

