Nederlandse voetbalaanvoerders denken dat racisme beter opgelost kan worden door van het veld te stappen

Door clubs straffen te geven bij racistische incidenten in het voetbal los je niet veel op, zeggen de aanvoerders van Nederlandse profclubs. Zij vinden het effectiever wedstrijden meteen te staken bij racisme en supporters individueel aan te pakken, via camera’s met gezichtsherkenning en strafrechtelijke vervolging. Dat blijkt uit een onderzoek van Nederlands televisieprogramma EenVandaag en spelersvakbond VVCS, dat de Nederlandse krant Algemeen Dagblad kon inkijken.

Clubs straffen als hun supporters zich schuldig maken aan racisme, het is het soort logica dat zowat alle nationale en internationale voetbalfederaties gebruiken. Alleen: erg effectief is dat volgens de aanvoerders van de Nederlandse profclubs niet. “Dan worden de supporters niet gestraft en doen ze het de volgende wedstrijd weer.”

Zij zien meer heil in sancties waarbij de supporters ook nadeel ondervinden. Zoals de wedstrijd meteen laten stilleggen, en racistische supporters identificeren op basis van gezichtsherkenning om ze dan strafrechtelijk te laten vervolgen. De aanvoerders geven ook aan dat zelf van het veld stappen hen ook een effectieve manier lijkt om racisme in te dijken. “We zijn een eenheid, dus ik denk dat we op dat moment vanuit onszelf zeggen: we stoppen.”

Eén op drie aanvoerders maakt racisme regelmatig mee

Dat is het opvallendste punt uit een onderzoek naar racisme in het Nederlandse voetbal door televisieprogramma EenVandaag en spelersvakbond VVCS. Zij bevroegen 28 van de 38 aanvoerders van Nederlandse profclubs via een anonieme vragenlijst, en daaruit blijkt dat racisme in het voetbal een heikel punt blijft. 10 van de 28 bevraagde aanvoerders gaven aan dat ze racisme regelmatig meemaken.

Ook in het Belgische voetbal blijft racisme actueel. Midden november kondigde de Pro League, de vereniging van profclubs, nog een groots actieplan tegen racisme aan. Zij willen bewustzijn kweken bij de clubs, en hen daders actief laten opsporen. Enkele weken daarvoor barstte Charleroi-voetballer Marco Ilaimaharitra in tranen uit toen hij racistisch beledigd werd in de wedstrijd tegen KV Mechelen. Bij Malinwa wisten ze de man in kwestie toen wel via camerabeelden te identificeren. Hij kreeg een stadionverbod van zeventien maanden.