Hoe Democratisch hoogtepunt een fiasco werd en daar wordt slechts één man beter van: “Trump zal op hen inhakken”

De voorverkiezing in Iowa waarbij de Democraten een uitdager van Donald Trump in de presidentscampagne naar voor zouden schuiven, is op een fiasco uitgedraaid. Door ongeregeldheden bij de stemming kunnen de Democraten pas veel later dan voorzien hun eerste uitverkoren kandidaat in de markt zetten. Tegen die tijd kijkt heel Amerika alweer naar de huidige president, die zijn State of the Union kan aangrijpen om ook te jubelen over zijn vrijspraak in de impeachment die de Democraten tegen hem aanspanden.