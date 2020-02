Nieuws over Belgische coronabesmetting gaat wereld rond: vooral Nederlanders ongerust

Het nieuws over de eerste besmetting met het coronavirus in België gaat de wereld rond. Vooral in Nederland maken ze zich zorgen, omdat de besmette Belg samen met Nederlanders op de vlucht uit Wuhan zat.

Van de New York Times tot kranten in Japan en de Filipijnen: het nieuws over de eerste besmetting met het coronavirus in België haalt over de hele wereld de pers.

Vooral in Nederland wordt de situatie met argusogen gevolgd. In de vlucht vanuit Wuhan richting België zaten ook vijftien Nederlanders. Volgens de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) zal de besmette Belg de situatie van de Nederlanders niet veranderen, schrijft RTL Nieuws. “Ze worden allemaal goed in de gaten gehouden”, zegt een woordvoerster. “De procedure die we volgen blijft hetzelfde. Alle mensen zijn gezond.”

De Nederlanders in kwestie verblijven in quarantaine, maar in tegenstelling tot de Belgen mochten een aantal van hen naar huis. De rest verblijft “op een centrale plek”, zegt de GGD.

De gerepatrieerde Nederlanders zijn ook nog niet getest sinds ze zijn teruggekeerd, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Over de situatie in België schrijft de New York Times dat het ministerie van Volksgezondheid zegt dat de besmette patiënt in goede gezondheid verkeert en geen ziekteverschijnselen vertoont. En dat er intussen meer dan 180 besmette gevallen zijn buiten China. In China zelf gaat het om meer dan 20.000 besmettingen.

