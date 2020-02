Fles formol omgevallen in Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel: acht mensen naar ziekenhuis

Brussel - In het Museum voor Natuurwetenschappen in de Brusselse Vautierstraat is dinsdagvoormiddag een fles formol omgevallen en stukgegaan. Acht werknemers van het museum ondervonden daardoor irritatie aan de luchtwegen en werden uit voorzorg en ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Dat meldt de Brusselse brandweer.

Het incident deed zich voor in een technisch lokaal dat niet toegankelijk is voor het publiek. Het Hazmat-team van de Brusselse brandweer heeft, uitgerust in hun beschermingspakken, de nodige metingen uitgevoerd. Daaruit bleek dat de gemeten waarden niet alarmerend waren. Aangezien de hinder zich ook beperkte tot één lokaal, werd het museum niet ontruimd. Er is ook geen gevaar voor de omwonenden.

“De technische diensten van het museum zelf, die vaak werken met allerhande chemische producten, zullen zelf zorgen voor de opruiming van het goedje”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw.