Aantal loontrekkende werknemers blijft stijgen in Vlaanderen

De positieve trend van de Vlaamse loontrekkende tewerkstelling blijft zich doorzetten. Voor het derde kwartaal van 2019 wordt het aantal loontrekkenden bij RSZ geraamd op 2.420.000, een toename van 33.900 of +1,4 procent op jaarbasis. Dat blijkt dinsdag uit het jongste kwartaalbericht over de Vlaamse arbeidsmarkt van het Steunpunt Werk.

De Vlaamse arbeidsmarkt blijft nog steeds behoorlijk presteren, zo blijkt. Er is een verdere toename van de werkzaamheidsgraad en afname van de werkloosheidsgraad, al lag het groei- en afnametempo in het derde kwartaal van 2019 iets lager dan in de voorgaande kwartalen. Daar tegenover staat wel een stijging van de tijdelijke werkloosheid en blijft een duidelijk herstel van het consumentenvertrouwen momenteel uit. De kans op een vertraagde conjunctuur is volgens het Steunpunt Werk dus nog steeds niet volledig van de baan.

“Uit het kwartaalrapport van het Steunpunt Werk blijkt dat onze arbeidsmarkt het behoorlijk blijft doen”, zegt Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits (CD&V). “In 2019 is de werkzaamheidsgraad voor het eerst boven de 75 procent geklommen en de werkloosheidsgraad ligt op een historisch laag peil. Meer en meer schoolverlaters treden toe tot de arbeidsmarkt. Toch ligt de werkloosheidsgraad traditioneel in die groep nog aanzienlijk hoger dan in andere leeftijdsgroepen. De verwachte groei van het bruto binnenlands product ligt met 0,4 procent iets hoger dan eerder geschat.”