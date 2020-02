Ook roken in wagen met kinderen onder achttien jaar wordt straks verboden

Roken in de auto wordt binnenkort verboden in de auto met kinderen jonger dan achttien jaar aan boord. De Kamercommissie Gezondheid heeft daarvoor dinsdag unaniem een wetsvoorstel goedgekeurd. Momenteel geldt een leeftijd van zestien jaar, maar omdat het sinds kort verboden is tabak te verkopen aan jongeren onder de achttien jaar, vonden de initiatiefnemers het logisch beide leeftijdsgrenzen met elkaar in lijn te brengen.