CG Power Systems uit Mechelen failliet: “Veel medewerkers slaan tilt, we vangen ze zo goed mogelijk op”

Mechelen -

Bij het failliete CG Power Systems in Mechelen zitten de vakbonden dinsdag samen met de curatoren om de schuldvorderingen van de medewerkers voor te bereiden. “Mensen die nog nooit in een dergelijke situatie hebben gezeten, slaan tilt”, zegt ABVV-secretaris Patrick Elsen. “Het belangrijkste is nu dat we hen zo goed mogelijk opvangen.”