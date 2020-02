Regering “bereid” naziroofkunst in Koninklijke Bibliotheek terug te geven

Brussel - De regering is bereid de procedure op te starten om de naziroofkunst in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel terug te geven aan de joodse familie Dorville, of om een vergoeding te betalen. Dat zegt minister van Wetenschapsbeleid David Clarinval (MR).

De Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) is in het bezit van een aquarel van Félicien Rops uit 1876. Dat werk kwam in de KBR-collectie terecht via een omweg: de bibliotheek kocht het in de jaren 60 van een Franse kunsthandelaar. Maar volgens De Standaard en Het Nieuwsblad is het stuk afkomstig uit de collectie van de joodse advocaat Armand Isaac Dorville, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in beslag werd genomen en geveild werd in Nice.

Sara Lammens, interimdirectrice van de Bibliotheek, benadrukt dat het werk in goed vertrouwen aangekocht werd. MR-vicepremier David Clarinval bevestigt dat. Maar als het werk echt uit de collectie van Dorville komt, dan wil de minister het teruggeven, of de nabestaanden van Armand Dorville vergoeden, zegt hij in een reactie aan Belga. De KBR heeft nu de opdracht om na te gaan of de familie in kwestie effectief recht heeft op het aquarel. Clarinval benadrukt “alle vertrouwen” te hebben in de bibliotheek.