Waakhond van Vlaamse overheid opent onderzoek naar exclusiviteitscontracten bij VRT

Audit Vlaanderen, de waakhond van de Vlaamse overheid, is een vooronderzoek gestart naar de werking rond exclusiviteitscontracten bij de VRT. Dat meldt Knack. De openbare omroep zou ook zelf een intern onderzoek gestart zijn.

Het is niet duidelijk welke exclusiviteitscontracten Audit Vlaanderen precies onderzoekt. Vorige week lekte uit dat Peter Claes, de omstreden directeur productie en media bij de VRT, een exclusiviteitscontract ter waarde van 650.000 euro had afgesloten met freelancer Ludovic Beun. Opvallend daarbij was dat de vrouw Claes de villa van Beun ontwierp, wat volgens de vakbonden “rook naar partijdigheid”.

Audit Vlaanderen moet nu nagaan “of er al dan niet indicaties worden aangetroffen die zouden wijzen op mogelijke onregelmatigheden. Op basis van het resultaat van het vooronderzoek beslist Audit Vlaanderen of al dan niet een forensische audit wordt opgestart.” Als er sprake is van fraude of strafrechtelijke feiten wordt het rapport doorgestuurd naar de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie of naar het parket, aldus Knack.

Volgens verschillende bronnen is de VRT op vraag van de vakbonden ook zelf een interne audit begonnen naar de werking rond exclusiviteitscontracten.