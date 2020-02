Eerste sneeuw in ons land zorgt meteen voor overlast: code geel in drie provincies en problemen op de snelweg

We hebben er lang op moeten wachten, maar nu is in Wallonië toch de eerste sneeuw van de winter gevallen. Het KMI heeft in de provincies Namen, Luik en Luxemburg dan ook code geel voor gladheid uitgeroepen.

Het gaat voorlopig nog om zeer lokale sneeuwbuien in die drie provincies. “Vandaag bepaalt onstabiele polair maritieme lucht ons weer. Tot vanavond kan er ten zuiden van Samber en Maas sneeuw vallen. Meestal gaat het om smeltende sneeuw, maar tijdens intense buien kan er in de hoge Ardennen tijdelijk een sneeuwlaag van enkele centimeters gevormd worden”, meldt het KMI.

De sneeuw zorgt nu al voor overlast op de Waalse wegen. Met name op de N63 richting Luik in de buurt van Havelange, waar twee rijstroken onbruikbaar zijn. “De situatie is er gevaarlijk door vrachtwagens die moeite hebben met de sneeuwval”, aldus de politie.

Foto: Sudinfo

Foto: Sudinfo

Foto: Sudinfo

Foto: Sudinfo

Foto: Sudinfo