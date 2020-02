Waalse regering wil gratis soep of smoothies op school

De Waalse regering wil gratis soep of smoothies verdelen op scholen met de meest kwetsbare leerlingen. Het project zou volgend jaar al gelanceerd kunnen worden, en zou op kruissnelheid meer dan 8 miljoen euro kosten.

Volgens Waals minister van Gezondheid Christie Morreale (PS) zit het project momenteel nog in een eerste onderzoekende fase, maar is wel al beslist welke pistes bestudeerd zullen worden. Concreet wil de regering samenwerken met de scholen met de meest kwetsbare leerlingen, die dan gratis allerhande gezonde snacks zouden kunnen verdelen aan de leerlingen, zoals soep of smoothies.

“We weten dat het in de meest precaire gezinnen moeilijk kan zijn om toegang tot gezonde, kwalitatieve en voldoende voeding te voorzien”, zei Morreale dinsdag in Commissie in het Waals parlement. “Daarom willen we samenwerken met de scholen.”