Ook Philippe Clement reageert op afspraak rond Vossen: “Hij was eerst te duur voor Zulte Waregem”

Hot topic in aanloop naar de bekerreturn tussen Club Brugge en Zulte Waregem: speelt Jelle Vossen? Zulte Waregem moet extra betalen als het de ex-aanvaller van Club wil opstellen, en dat veroorzaakte wat commotie. Ook Philippe Clement kreeg het onderwerp voor de voeten geworpen.

De trainer van Club Brugge heeft daar zijn eigen kijk op. “Ik was niet bij de onderhandelingen, maar het verhaal van Jelle is duidelijk. Hij kwam weinig aan spelen toe en wou meer minuten maken. Uit respect voor Jelle heeft Club Brugge - mezelf inclusief - alles gefaciliteerd om zijn wens om te vertrekken mogelijk te maken”, aldus Clement. “Voor Zulte Waregem was Vossen eerst een te duur verhaal, maar door bepaalde omstandigheden is die transfer wat goedkoper geworden voor hen. Club Brugge heeft er alles aan gedaan om Jelle op een goede manier de rest van het seizoen te laten spelen. De keuze voor morgen ligt nu bij Zulte Waregem.” Dury gaf ondertussen mee dat de kans dat Vossen effectief aantreedt, bestaat.

Foto: BELGA

Voor Club is het een beetje: blauw-zwart heeft er geen geheim van gemaakt dat het dit seizoen niets minder dan de dubbel wil. Dat is al geleden van 1996. “Maar ik heb niet het gevoel dat we niet mogen falen”, zegt Clement. “Ik hou van zo’n wedstrijden, net zoals we die in augustus voor de Champions League hadden. Dit zijn zo’n matchen waar je jezelf en je ploeg naar de top kan pushen. Maar ik voel niet meer druk dan een paar dagen geleden tegen Antwerp.” Club zal alleszins moeten aanvallen: Essevee heeft genoeg aan 0-0 om de finale te spelen. Zet Dury een dubbele gordel neer? “Ik kan niets verwachten van zo’n wedstrijd. Het enige wat ik mag verwachten, is wat ik wil van mijn spelers. En dat is goed voetbal spelen.” Club en Essevee bekampten mekaar al drie keer dit seizoen. “Dury kent onze ploeg en onze ideeën. Of Vossen nog wat geheimen kent? Hij kent ons natuurlijk goed, maar alles moet op het veld gebeuren. Dat zal nu het grote verschil niet maken.”

Woensdagavond kan Clement nog steeds geen beroep doen op Okereke. Krmencik, de nieuwe aanvaller, start mogelijk in de basis. In Brugge geeft men de Tsjech nog alle tijd om zich aan te passen aan zijn nieuwe ploeg. “Tot nu toe trainde hij amper drie keer mee, dus we mogen de verwachtingen niet te hoog leggen. Ik herinner me Bacca nog: hij had zes maanden nodig om zich te integreren. Met wintertransfers weet je dat.”