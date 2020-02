Man laat zich betrappen met kinderporno “om in gevangenis wraak te nemen op moordende clown”

Oudenburg / Brugge - Een 44-jarige man uit Oudenburg riskeert voor de Brugse rechtbank acht maanden cel voor het bezit van kinderporno. Naar eigen zeggen had hij de beelden doelbewust van het internet geplukt om in de gevangenis wraak te kunnen nemen op de ‘moordende clown’ Kevin L. “Zijn slachtoffer Caroline Dombrecht was een soort moederfiguur voor mij.”

De bal ging aan het rollen toen twee minderjarige meisjes via Facebook Messenger enkele berichten ontvingen waarin een man hen vroeg om naaktfoto’s van zichzelf te bezorgen. De veroordeelde zedendelinquent Michel D. (44) uit Oudenburg kwam als verdachte in beeld maar bleek uiteindelijk niets met de berichten te maken te hebben.

Bij een huiszoeking in het kader van het onderzoek werden op 20 november 2018 echter wel een twintigtal kinderpornografische foto’s op zijn gsm aangetroffen. Die had hij naar eigen zeggen speciaal van het internet geplukt om in de gevangenis wraak te kunnen nemen op Kevin L., de clown die in mei 2018 zijn ex-vriendin Caroline Dombrecht (46) om het leven bracht.

Maar van zijn wraakplan kwam niets in huis. Van zodra de cipiers in de Brugse gevangenis lucht kregen van zijn motieven werd D. naar de gevangenis van Gent overgebracht waar hij uiteindelijk zes maanden in voorhechtenis vertoefde. Kevin L. kreeg hij nooit te zien. De clown stapte uiteindelijk in september vorig jaar uit het leven.

Het openbaar ministerie vroeg dinsdag acht maanden cel voor Michel D. “De beklaagde werd al twee keer veroordeeld voor zedenfeiten. Van zijn wraakverhaal geloof ik niet veel”, stelde de procureur. Michel D. bleef bij zijn verklaringen. “Mijn moeder werd 25 jaar geleden vermoord in het Kortrijkse prostitutiemilieu”, vertelde hij. “Dat was een zwaar traumatiserende ervaring voor mij. Caroline Dombrecht leerde ik kennen als collega en zag ik op den duur als een soort moederfiguur, bij wie ik altijd terechtkon. Toen zij vermoord werd, wist ik met mezelf geen raad. Ik wou die klootzak een stevig lesje leren. Ik dacht dat mij dit rust ging bezorgen. Nu zie ik in dat dit fout was en volg ik therapie bij een psychiater.”

De uitspraak volgt op 3 maart.

