Jenn krijgt plots een dickpic toegestuurd, maar jaagt de verzender dan de stuipen op het lijf

Nadat Jenn voor de zoveelste keer een ongewenste dickpic toegestuurd kreeg, besloot ze de man in kwestie een koekje van eigen deeg te geven. Het bericht van de Amerikaanse vrouw gaat intussen viraal. “Een geniale zet”, klinkt het.

Een foto van de geslachtsdelen van een man, dat is in de volksmond een ‘dick picture’. Die dickpics worden vooral via sociale media als Snapchat of Instagram verzonden en zijn vaker wel dan niet een complete (onaangename) verrassing voor de ontvanger in kwestie - veelal vrouwen. Zo ook voor de Amerikaanse Jenn Tisdale. Omdat ze er schoon genoeg van had dergelijke beelden te ontvangen besloot ze de dick achter de pic beet te nemen. “Wat volgt is een prachtig verhaal over een app die ik volledig zelf verzonnen heb”, schrijft ze op Twitter.

‘Cockblock’

Jenn kreeg het beeld totaal onverwacht via Instagram toegestuurd. Op schermafbeeldingen is te zien hoe ze de conversatie met de verzender, een voor haar onbekende man, op gang houdt. “Sorry ik kan niet zien wat je gestuurd hebt”, antwoordt ze hem. “Ik heb een app geïnstalleerd die een bepaald soort foto’s tegenhoudt.” De man in kwestie reageert meteen dat het toch maar een slechte mop was. “Het is heel nuttig voor vrouwen”, vervolgt Jenn. “Soms krijgen we foto’s doorgestuurd van mannen, ik bedoel zielige mannen, die echt ongepast zijn.” Hij gaat mee in haar verhaal en reageert begripvol. “Je hebt gelijk, het zijn beesten.”

Jenn doet er nog een schepje bovenop. “De app heet ‘cockblock’. Dat is grappig want dat is exact wat er met die mannen gebeurt in hun echte leven: ze krijgen geen seks. Ik kan het me niet inbeelden, zelf ben ik mooi en intelligent.” Een schitterende naam is het wel voor die app, krijgt ze als antwoord.

De man is zich van geen kwaad bewust. En dus gaat Jenn ongestoord verder. “Wat nog genialer is, de app verstuurt die foto en de gegevens meteen door naar de lokale politie. Die contacteren mij dan om een verklaring af te leggen. Eén man is op deze manier al zijn vrouw en werk kwijtgeraakt.” Hoe het verhaal afloopt? Dat is niet duidelijk. De conversatie stopt nogal abrupt. Wellicht werd het de man toch te heet onder de voeten.

Het bericht van Jenn werd intussen bijna twintigduizend keer gedeeld. Vooral vrouwen vinden de situatie herkenbaar. “Briljante zet”, klinkt het unaniem.