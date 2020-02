Alsof het nog niet erg genoeg was: nu ook uitbraak vogelgriep in China

Alsof de situatie in China nog niet erg genoeg is, is er nu naast het coronavirus ook nog een uitbraak van de vogelgriep. Dat meldt het Chinese ministerie van Landbouw en Plattelandszaken.

De vogelgriep werd vastgesteld op een boerderij in Shaoyang, in de Chinese provincie Hunan. Daar waren 7.850 kippen, waarvan er 4.500 stierven aan de ziekte. Naar verluidt werden er in de omgeving al 18.000 kippen afgemaakt na een uitbraak.

De provincie waar de vogelgriep vastgesteld werd, grenst aan Hubei. De plek waar het coronavirus vorige maand uitbrak.

Het zou gaan om een stam van het H5N1-virus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kan het virus ook mensen besmetten, meestal door contact met dode vogels. Maar dat gebeurt zelden. In China zijn voorlopig nog geen besmette mensen opgedoken.