VUB lanceert online test voor coronavirus

Nu er ook in ons land een besmetting van het coronavirus is vastgesteld, lanceert de Vrije Universiteit Brussel (VUB) een online test waarmee het risico op een besmetting met corona kan worden ingeschat.

De vakgroep huisartsgeneeskunde en chronische zorg van de VUB hebben een online vragenlijst ontwikkeld waarmee ze het risico op besmetting van het coronavirus willen inschatten. Dat deden ze omdat ze merken dat mensen zich zorgen maken nu er ook in ons land een officiële besmetting van het virus is vastgesteld. Ook is de gewone seizoensgriep moeilijk te onderscheiden van het coronavirus en willen ze daar voor mensen duidelijkheid scheppen.

Op de website www.coronavirustest.be kunnen mensen aan de hand van een aantal simpele vragen hun risico inschatten. Enkele vragen uit de test: Moet u hoesten? Zijn er slijmen bij uw hoest? Bent u in China geweest gedurende de 14 dagen die aan de klachten vooraf gingen?

Professor Dirk Devroey: “We verwachten dat bij het eerste geval van een coronavirus in België, de zorgverstrekkers erg veel vragen zullen krijgen. De online test geeft mensen de mogelijkheid om zelf een correcte beslissing te nemen en zo de belasting voor de zorgverstrekkers te verminderen.”