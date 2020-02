Slechts vier op de tien leerkrachten levensbeschouwing heeft juiste bekwaamheidsbewijs

Slechts vier op de tien leerkrachten levensbeschouwing in het lager onderwijs heeft het vereiste bekwaamheidsbewijs. Dat blijkt uit cijfers die minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) gaf op vraag van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld).

Eerder op de dag bleek al dat slechts zes op de tien van de leerkrachten in het secundair onderwijs daarvoor het vereiste diploma heeft. Cijfers van Weyts leren voorts dat, specifiek voor de levensbeschouwelijke vlakken, slechts vier op de tien in het lager onderwijs het juiste bewijs heeft.

In scholen van het GO! en het officiële onderwijs hebben leerlingen de keuze tussen de zes erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer. Het is de bedoeling dat daar speciaal opgeleide leerkrachten voor worden ingeschakeld.

In totaal waren er vorig schooljaar 3.630 leerkrachten levensbeschouwelijke vakken aan de slag in het lager onderwijs, over alle netten heen. Slechts 1.444 daarvan gaven les in het vak waarvoor ze zijn opgeleid. De meest opvallende vaststelling is dat van de 803 leerkrachten islamitische godsdienst in het lager onderwijs amper één op de tien het juiste diploma heeft. “Het is opvallend dat meer dan negen leerkrachten op de tien les mogen geven over de waarden en inhoud van een bepaalde religie of levensbeschouwing, maar daar totaal niet voor zijn opgeleid”, vindt De Gucht. “Gezien het belang dat we hechten aan kwaliteitsvol onderwijs, zeker wat de levensbeschouwingen betreft, zijn dit toch verontrustende cijfers.”

Voor het secundair onderwijs klimt het aantal leerkrachten levensbeschouwing met het juiste bekwaamheidsbewijs naar 66,5 procent van de leerkrachten (5.013 van de 7.544 leerkrachten levensbeschouwing).