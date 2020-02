Ruim 860 meldingen van gegevenslekken vorig jaar

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) heeft vorig jaar 861 meldingen binnengekregen van datalekken. Het gaat om bijna een verdubbeling ten opzichte van 2018. Kanttekening daarbij is dat bedrijven en overheidsdiensten nog maar sinds 25 mei 2018 verplicht zijn om alle datalekken binnen 72 uur aan te geven.

In 2019 kreeg de GBA ook 5.173 informatievragen binnen. Dat aantal ligt lager dan in 2018 (6.224), het jaar waarin de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel GDPR) van kracht is gegaan.

De GBA ontving vorig jaar voorts iets meer klachten of verzoeken tot bemiddeling (302 tegenover 295 in 2018). Die leidden tot twaalf beslissingen ten gronde door de Geschillenkamer. In zes gevallen legde die een geldboete op, goed voor een totaalbedrag van 39.000 euro. De grootste boete - van 15.000 euro - ging naar jubel.be, een website die gespecialiseerd is in juridische informatie, wegens een tekortschietend cookiebeleid.

Daarnaast legde de Geschillenkamer onder meer nog drie boetes op wegens inbreuken in het kader van verkiezingscampagnes. Een burgemeester kreeg een boete van 2.000 euro omdat hij tijdens de campagne gebruikmaakte van gegevens die hij had verkregen in de uitoefening van zijn functie. Voor gelijkaardige inbreuken kregen een burgemeester en schepen vorig jaar ieder ook een boete van 5.000 euro.

Niet alle beslissingen van de Geschillenkamer leiden tot een geldboete. Zo berispte ze de FOD Volksgezondheid vorig jaar omdat de dienst niet reageerde op een verzoek van een burger om zijn inzagerecht uit te oefenen, ondanks een bevel van de GBA.