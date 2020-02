Truienaar ligt geruime tijd dood in appartement. “Laat dit een wake up call zijn” zegt schepen van eenzaamheid

In Sint-Truiden is vorige week het levenloze lichaam van een man aangetroffen. De man was al een tijd geleden overleden. “Dit is verschrikkelijk. We zijn er kapot van. Laat dit een wake up call zijn”, zegt Pascal Monette (Open VLD), ’s lands eerste schepen van eenzaamheid.

Over de overleden man is weinig bekend. Zijn lichaam is vorige week woensdag gevonden in zijn sociale woning aan de Battelestraat in Velm. De buren namen een vreemde geur waar en belden de politie.

Schepen Pascal Monette. Foto: vrs

Het slachtoffers was een gescheiden man van 63 die een teruggetrokken leven leidde. Hij vermeed contact met vrienden of familie. Het gaat om een natuurlijk overlijden.

“Maar dat die man daar in alle eenzaamheid is overleden, dat niemand dat door had, dat niemand hem miste; dat is verschrikkelijk erg”, zegt Pascal Monette.

Kooktijd van spruiten

Monette was begin vorig jaar groot nieuws, toen hij werd ingezworen als de eerste schepen van eenzaamheid van het land. Omdat hij als marktkramer zag hoe ook in Sint-Truiden de vereenzaming groeide. Hij voelde het aan de klanten die langer dan nodig aan zijn groenten- en fruitkraam bleven hangen. “Ze wilden bijvoorbeeld weten hoe lang je spruiten kookt. Terwijl ze al heel hun leven spruiten klaar maken. Maar het gaat natuurlijk niet om die spruiten. Het gaat op het “klapke” dat ze willen doen. Omdat het nergens elders nog kan.”

De schepen viert een trieste verjaardag. Een jaar na zijn aanstelling vond de politie het levenloze lichaam van een man die allicht al geruimte tijd geleden is overleden. “Dat doet pijn, maar we mogen ons hierdoor niet laten ontmoedigen. Het moet integendeel een stimulans zijn, een wake up call om door te gaan. Want we hebben al succes geboekt.”

De schepen vertelt hoe hij doorheen heel Sint-Truiden een netwerk legde van allemaal informanten die zijn kabinet eenzaamheid melden. “Ook cafébazen zitten mee in dat netwerk. Onlangs belde een van hen ons: hij had een vaste klant al een tijdje niet meer gezien. We zijn die man dan thuis gaan opzoeken om te luisteren wat er scheelde en waar we konden helpen. Vaak blijven mensen weg uit armoede. Dan is goed als iemand gaat vertellen wat de gemeente kan doen om te helpen met bijvoorbeeld maaltijden of energie.”

Er was ook de melding van een verpleegster. De dame die ze thuis gaat verzorgen, was plots haar man verloren. De verpleegsters vreesde dat de weduwe zou vereenzamen. Onze zorgcoördinator is dan langs geweest en heeft de dame onder andere uitgenodigd naar één van onze praatcafés.”

Maar niet iedereen wil geholpen worden. Hooguit gaat er eentje op de tien in op het aanbod om naar het praatcafé te komen. Maar daardoor laat de schepen van eenzaamheid zich niet ontmoedigen. “Het is echt werken en sleuren en beetje bij beetje vooruitgang boeken. Daar moeten we ons aan optrekken. Het wordt ook geapprecieerd. Elk weekend na de markt ga ik een glas drinken met een vriend. Begin vorig jaar bleef hij plots weg. Ik belde hem steeds opnieuw, maar geen antwoord. Hij was overleden. Op de uitvaart zei zijn zoon me: ik zag op papa’s gsm dat jij hem de dag van zijn overlijden vaak belde. Dank daarvoor.”

Hilde Heeren (CD&V) burgemeester van Sint-Truiden wil niet reageren op de vondst van de man die al een tijd geleden is overleden. “Uit respect voor het leed van de familie.”