Liverpool zet vanavond beloftenploeg in voor bekerwedstrijd, tegenstander loopt hierdoor half miljoen mis

Liverpool-trainer Jürgen Klopp houdt zijn woord. The Reds zullen vanavond met hun beloftenploeg aantreden in de replay van het FA Cup-duel tegen Shrewsbury FC. Klopp stelde dit eerder omdat hij zijn spelers een winterstop beloofd had. Shrewsbury-coach Sam Ricketts is teleurgesteld omdat zijn club een half miljoen aan inkomsten misloopt.

LEES OOK. Liverpool-trainer Jürgen Klopp boycot bekerwedstrijd: “Ik had mijn spelers een winterstop beloofd, het zal voor de kinderen zijn”

Anderhalve week geleden nam Liverpool het in de FA Cup op tegen derdeklasser Shrewsbury FC. Omdat de wedstrijd op een gelijkspel eindigde, dient er een tweede wedstrijd gespeeld te worden om uit te maken wie er doorgaat naar de volgende ronde. Jürgen Klopp, die zijn spelers begin februari vakantie beloofd had, bedankte vriendelijk voor deze terugwedstrijd: “We zullen er niet zijn. Het zullen dus de kinderen zijn die deze wedstrijd gaan spelen. Ik weet dat het geen populaire beslissing is, maar zo zie ik het.” Met kinderen doelde Klopp op de beloftenploeg van Liverpool, momenteel zesde in de Premier League 2.

Ondertussen werd duidelijk dat Klopp niet terugkomt op deze beslissing, waarop overigens felle kritiek kwam. Het beloftenteam van trainer Neil Critchley zal vanavond dus wel degelijk in actie komen tegen Shrewsbury. Critchley is met zijn troepen niet aan zijn proefstuk toe. Eerder speelde hij met de beloften al in de League Cup tegen Aston Villa, omdat Liverpool toen in Qatar zat voor het WK voor clubs.

Teleurgestelde Shrewsbury-coach

De keuze van Klopp heeft grote gevolgen voor derdeklasser Shrewsbury. Omdat de vedetten van Liverpool niet zullen aantreden, besliste de club om de ticketprijzen te verlagen. Gezien de inkomsten van de ticketverkoop normaal eerlijk verdeeld worden, treft dit dus ook Shrewsbury. Bovendien wordt de bekerwedstrijd ook niet meer live uitgezonden. Hierdoor loopt de derdeklasser ook een flink bedrag aan inkomsten van de uitzendrechten mis.

Volgens Shrewsbury-coach Sam Ricketts mist zijn club in totaal zo’n half miljoen pond, omgerekend ongeveer 588.000 euro: “Dat is natuurlijk een enorm bedrag voor een club die zelfvoorzienend is. Normaal gesproken hou je aan een uitwedstrijd tegen Liverpool in de FA Cup zo’n 600.000 pond over, nu is dat zo’n 100.000 pond.” Toch toont Ricketts zich ook begripvol: “Ik heb na onze eerste wedstrijd een halfuur met Jürgen gesproken en hij heeft mij uitgelegd waarom hij deze wedstrijd wilde laten schieten. Ik begrijp het helemaal. Als er een winterstop aan je beloofd is, dan verdien je ook een winterstop.”

Ondertussen in het buitenland

De Liverpool-spelers zelf trekken zich van het hele gebeuren niet veel aan. Zij genieten na een uitstekende eerste seizoenshelft momenteel van een welverdiende vakantie in meer zonnige oorden.

Fabinho met zijn vrouw in de Maldiven. Foto: Instagram Rebeca Tavares