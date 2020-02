Eerste Belg besmet met coronavirus is West-Vlaming

/ Wevelgem - De eerste Belg die besmet is met het coronavirus komt uit West-Vlaanderen. Het gaat over een vijftiger die al een vijftal jaar werkt in een Chinese vestiging van het machinebedrijf LVD uit Gullegem.

De besmette man is afkomstig uit Moorsele en woont en werkt permanent in China. De fabriek waar hij een technische controlefunctie heeft, ligt op meer dan 120 kilometer van Wuhan. Daar brak vorig maand het dodelijke coronavirus uit. De fabriek, waar zo’n 1.100 mensen werken, werd stilgelegd omdat alle verkeer verboden is in de stad. Naast de besmette man, werkt er nog een Belg in het bedrijf in China. Die persoon werd ook overgevlogen, maar zit elders in het buitenland.

De besmette vijftiger ligt momenteel in quarantaine en werd vrijwillig gerepatrieerd uit China. Hij moest wel zijn vrouw in China achterlaten. De man voelt zich momenteel goed, dat meldt het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD).

LVD wil voorlopig niet reageren op de zaak. “Dit is een privékwestie en uit respect voor onze werknemer willen we niet verder reageren”, zeggen ze.