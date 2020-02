Coronavirus: maatregelen voor Vlaamse scholen en CLB's

Vlaanderen heeft dinsdag richtlijnen verspreid naar de scholen en centra voor leerlingenbegeleiding (CLB's) rond de mogelijke verspreiding van het coronavirus in onze regio.

“Op basis van de vandaag bekende wetenschap, meen ik dat we klaar zijn voor de uitbraak als die zich zou aandienen”, zei minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) dinsdag in het parlement na een vraag van Freya Van den Bossche (SP.A). “Sinds deze ochtend is er één bevestigde besmetting in ons land: één van de mensen die vorig weekend uit China zijn gerepatrieerd. Aangezien alle betrokkenen bij aankomst in België meteen in quarantaine zijn geplaatst, is er wat dit betreft geen risico voor verdere verspreiding. De inschatting blijft dat de kans klein is dat patiënten in ons land een grote verspreiding zullen veroorzaken.”

Toch stuurt Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) dinsdag richtlijnen naar de scholen en CLB's. “Kinderen die terugkeren uit China, zonder symptomen van een luchtweginfectie, mogen gewoon naar school zolang ze geen symptomen hebben”, is daarin te lezen. Kinderen die uit China komen en wel symptomen vertonen, mogen gedurende zeven dagen niet naar school.

Als kinderen symptomen zouden ontwikkelen tijdens de schooluren, moet de leerkracht hen verwijderen uit de klas en de ouders contacteren. Ook zij mogen daarna zeven dagen niet naar school komen.

“We hebben de noodzakelijke maatregelen genomen om een eventuele uitbraak van het virus in ons land te beheersen”, maakte Beke zich sterk in het parlement.