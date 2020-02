Ella Van Kerkhoven trok net als Romelu Lukaku naar Inter en kwam zichzelf tegen: “Maar één goal? Nul, want dat was foutje”

Romelu Lukaku maakt in zijn eerste seizoen naam en faam in de Italiaanse Serie A met zestien doelpunten. Plus twee in de beker en twee in de Champions League. ‘Big Rom’ was echter niet de enige Belgische goalgetter die afgelopen zomer naar de Nerazzurri verhuisde. Ook Red Flame Ella Van Kerkhoven trok naar Milaan. “Ik heb hier al veel meegemaakt”, zegt de Vlaams-Brabantse.