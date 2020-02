Politie pakt kinderlokker op die door Evi Hanssen werd geconfronteerd in ‘Help, mijn borsten staan online’

Sint-Niklaas -

De man uit ‘Help, mijn borsten staan online’, die een afspraak wou maken met een 14-jarig meisje om seks te hebben, heeft een nacht in de politiecel doorgebracht. “Hij is verhoord door de politie van Sint-Niklaas en nu net terug vrijgelaten. Er is een onderzoek tegen hem geopend”, klinkt het op het parket.