Van goaltjesdief naar professioneel golfer: Peter Odemwingie duikt na zijn voetbalpensioen de golfwereld in

Het contrast kan bijna niet groter zijn. Voetbal, een sport waarbij je als speler je handen maar beter niet gebruikt als je de hele wedstrijd wil volmaken. Golf, een sport waarbij je je handen dan weer best wel gebruikt indien je enige vordering wil maken. Toch traint oud-voetballer Peter Odemwingie momenteel om professioneel golfer te worden.

Odemwingie startte zijn voetbalcarrière in Europa destijds bij La Louvière. Hierna speelde de aanvaller onder andere nog voor West Brom, Lokomotiv Moskou en Stoke City. De Nigeriaan was in zijn carrière in 413 wedstrijden goed voor 118 goals en 62 assists.

De intussen 38-jarige Odemwingie blijft na zijn voetbalcarrière echter niet bij de pakken zitten. Zo is hij momenteel bezig met een driejarig PGA-programma om professioneel golfer te kunnen worden. Of de ex-voetballer ook potten zal kunnen breken in het golf, is dus nog af te wachten. Aan zijn verbeten trainingsarbeid zal het alleszins niet liggen.