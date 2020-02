Zelfs in België was hij niet veilig: vermoord omdat hij te kritisch was voor regime 3.000 kilometer verder

Ledegem -

Rijsel is opgeschrikt door een bloedige moord op een man in een hotelkamer in het centrum van de stad. Het slachtoffer, dat via Facebook en YouTube van leer trok tegen gebeurtenissen in de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië, werd omgebracht met messteken. Daags voordien kwam Imran Aliev (44) vanuit België aan.