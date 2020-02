Overheid onderhandelt met Novartis over “Pia-medicijn”

Het Riziv en het geneesmiddelenagentschap onderhandelen met het Zwitsers farmabedrijf Novartis om het geneesmiddel Zolgensma al beschikbaar te maken nog voor het terugbetaald wordt. Dat laat het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) weten. Zolgensma is het peperdure medicijn dat baby Pia kreeg voor haar spierziekte.

“Wij worden op de hoogte gehouden van deze technische discussie”, aldus de woordvoerder van De Block. “Wij zijn uiteraard voorstander van een vervroegde toegang als die wettelijk mogelijk is en in de gepaste omstandigheden gebeurt.” Wat die omstandigheden precies zijn, is nog niet duidelijk. Sowieso zal dat pas ten vroegste volgende maand mogelijk zijn. Dan wordt de vergunning van het Europees geneesmiddelenagentschap voor het medicijn verwacht, en zou het dus ook in België op de markt mogen komen. De terugbetaling zal pas later gebeuren. Maar als alles goed gaat, zou er dus al vroeger een regeling komen.