Stefanie is op zoek naar “de knappe kerel” die ze ontmoette bij de Colruyt, en iedereen mag het weten

Mechelen - Stefanie Jacobs uit Mechelen is op zoek naar een man die ze leerde kennen aan de kassa van supermarkt Colruyt. Met een opsporingsbericht hoopt ze de man te vinden. “Maar voorlopig heeft hij nog niet gereageerd, misschien durft hij door alle aandacht niet meer”, klinkt het.

Zaterdag omstreeks 15u stond Stefanie Jacobs aan te schuiven aan de kassa in de Colruyt-supermarkt in Mechelen. “Een man die voor mij stond sprak me aan en we raakten aan het babbelen”, zegt ze. “Het was een leuk gesprek en hij deed echt moeite om het op gang te houden. Toen hij uiteindelijk aan de kassa stond en de kassier zijn kaas niet gescand kreeg, maakten we er grapjes over dat hij de lange rij achter hem nog wat extra ophield. Hij deed zelfs nog een poging om de kaas gratis te krijgen.”

Maar daarna verloor Stefanie de man uit het oog. “Toen hij vertrok, realiseerde ik me dat ik zijn telefoonnummer was vergeten vragen”, klinkt het bij de dertiger. “Achteraf had ik het er over met een vriendin en zij spoorde me aan om een opsporingsbericht te maken. Ik weet dat hij in de buurt van het slachthuis woont, dus heb ik het bericht daar opgehangen. Jammer genoeg kwam er voorlopig nog geen reactie van de man.”

Grappig

“Misschien durft hij zich intussen niet meer te melden, want het bericht kreeg wel al heel wat aandacht”, klinkt het. “Ik werd zelfs al gecontacteerd door de mensen van Colruyt die het verhaal graag in hun boekje willen publiceren. Ik had niet verwacht dat er zo veel reactie op ging komen, maar misschien helpt het wel om hem te vinden.”

De man die Stefanie zoekt heeft bruin haar, is ongeveer 1,80 meter lang en slank gebouwd. Hij is afkomstig uit Leuven en volgens Stefanie erg grappig.

Wie zichzelf of iemand anders in de beschrijving herkent, kan mailen naar colruytmangezocht@hotmail.com