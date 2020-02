Na dodelijke crash: trajectcontrole moet Beverentunnel veiliger maken

Er komt dit voorjaar een permanente trajectcontrole in de Beverentunnel. Dat is een van de maatregelen waarmee het Agentschap Wegen en Verkeer het aantal ongevallen in de tunnel wil verlagen. Dinsdag viel er een dode bij een zwaar ongeval in de tunnel, vijf anderen liepen zware verwondingen op en er waren ook meer dan veertig lichtgewonden.

In de voorbije jaren waren er telkens zo’n dertig ongevallen in de Beverentunnel. Dat zijn er dus meer dan twee per maand. Een van de grote problemen is dat er net na de tunnel in de richting van Nederland ...