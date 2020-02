Sociale woningen dit jaar gemiddeld 29 euro duurder: “Alleen voor volwassen kinderen met handicap komt er bijsturing”

De maandelijkse huurprijs voor een sociale woning is dit jaar gemiddeld 9 procent duurder geworden, van 308 naar 337 euro. Dat heeft Vlaams minister Matthias Diependaele bekendgemaakt. In de kerstperiode was heisa ontstaan over die stijging, maar Diependaele houdt daaraan vast. Enkel voor de gezinnen met volwassen kinderen met een handicap komt een bijsturing.