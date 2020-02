Alexis Saelemaekers stapt bij AC Milan op het grote Europese podium: “Zlatan zei dat ik deze transfer verdien”

Alexis Saelemaekers (20) van Anderlecht naar AC Milan voor 7 miljoen is de strafste Belgische wintertransfer. Ongelofelijk, maar waar: straks trapt dit ketje voorzetten naar Zlatan Ibrahimovic. Daarom trokken we naar Saelemaekers’ presentatie in Milaan, waar alles begon met een knuffel van clublegendes Paolo Maldini en Zvonimir Boban. “Hier is iedereen geprogrammeerd om te winnen.”