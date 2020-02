Alle deelnemers van ‘Blind getrouwd’ zijn tussen de 26 en 30 jaar: jong en geen lief vinden, hoe komt dat?

26 jaar is de jongste, amper 30 jaar is de oudste van de ‘Blind getrouwd’-deelnemers die maandag bekend gemaakt werden. Opvallend jong, want in een wereld vol Tinder en andere datingapps zou je toch verwachten dat die jonge generatie gemakkelijk aan een lief geraakt? “Die jongeren groeien op met zoveel keuzes dat ze geen keuzes meer kunnen maken, ook niet in hun partner”, zeggen experts.