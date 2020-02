KAART. Gemeente verhoogt belastingen met 60 (!) procent: ontdek hier hoe het met jouw gemeente zit

Niel - Een belastingverhoging van maar liefst 60 procent. En dan nog door een liberale burgemeester. Wie in het Antwerpse Niel woont en er een huis of appartement heeft, zal vanaf dit jaar een stuk meer opcentiemen op de onroerende voorheffing betalen. Daardoor staat Niel nu plots afgetekend op 1 als duurste gemeente voor de onroerende voorheffing. Maar hoe zit het in jouw gemeente?

Volgens Niels burgemeester Tom De Vries (Open VLD) kon hij alvast niet anders. “Wij halen ook 60 procent minder op dan het gemiddelde in Vlaanderen”, benadrukt hij. “Per 100 opcentiemen betaalt elke inwoner bij ons maar 23 euro, terwijl elders het gemiddelde 41 euro is. Zelfs met die forse verhoging zitten we nog maar op het Vlaams gemiddelde.”

Oorzaak is de berekening van het kadastraal inkomen (KI), waarop de belasting is gebaseerd. En die is sinds de jaren ‘70 niet meer aangepast. Dat Niel toen veel bescheiden steenbakkershuisjes had, zorgde ervoor dat de belasting nooit veel opbracht. Omdat het KI niet meer van deze tijd is en veel gemeenten ermee worstelen, vraagt de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) de Vlaamse overheid ook dat de berekening wordt herzien.

Uit cijfers van de VVSG blijkt overigens dat vier op de vijf gemeenten hun belastingen dit jaar ongemoeid laten. Eén op de tien verhoogde ze. Naast de onroerende voorheffing zijn er ook nog de opcentiemen op de aanvullende personenbelasting. Die twee belangrijkste lokale taksen brengen in totaal meer dan twee miljard euro op.