Crisis in Barcelona: Messi haalt snoeihard uit naar technisch directeur op Instagram

Publiekelijk schofferen op Instagram, dat doet Lionel Messi eigenlijk nooit. Dinsdag maakte hij echter een uitzondering. De Argentijn haalde snoeihard uit naar technisch directeur Éric Abidal toen die insinueerde dat bepaalde spelers hun best niet deden tijdens het bewind van Ernesto Valverde. “Als je daarover spreekt, geef dan namen”, fulmineerde Messi.

Het was in het Spaanse Sport dat Abidal zijn visie deelde over de passage van de ontslagen Valverde bij Barcelona. “Ik constateerde dat veel spelers er ontevreden bij liepen en zich niet maximaal inspanden”, oordeelde de Fransman. “Er was intern ook sprake van miscommunicatie. De relatie tussen de trainer en zijn spelers was op zich goed, maar als voormalig speler zie en begrijp je bepaalde zaken goed. Ik heb de club op de hoogte gebracht van mijn bevindingen en ingelicht dat er een beslissing moest worden genomen.”

Messi reageert zelden

Abidal bevestigde ook de gesprekken die Barcelona had met icoon Xavi, al was het vooral dat eerste zinnetje dat een staartje zou krijgen. De vermelding dat er spelers zijn die zich niet maximaal zouden hebben ingespannen, zette immers kwaad bloed bij Lionel Messi. De Argentijn - normaal niet de man die de interne keuken geregeld online gooit - reageerde als door een wesp gestoken op Instagram.

De uithaal van Messi op Instagram. Foto: Instagram

Institutionele crisis

“Om eerlijk te zijn doe ik dit soort dingen liever niet”, startte Messi zijn bericht. “Maar ik denk dat iedereen verantwoordelijkheid moet dragen voor zijn taken en zijn beslissingen moet nemen. Zij die verantwoordelijk zijn voor het bestuurlijke gedeelte moeten hun verantwoordelijkheden ook pakken en vóór hun keuzes gaan staan. Ik vind dat wanneer je over spelers gaat praten, je ook met namen op de proppen moet komen. Doe je dat niet, dan geef je voeding aan de dingen die mensen zeggen en die niet kloppen.” De Spaanse pers pikte het bericht meteen op en spreekt momenteel van een institutionele crisis bij de Blaugrana. Barcelona beleeft sportief al een wisselvallig seizoen. Het liet op 22 matchen al acht keer punten liggen en moet Real Madrid voor zich dulden in het klassement.