Familie en vriend van vermoorde Julie Quintens (24) blijven gebroken achter: “Ik zou haar op de Oude Markt ten huwelijk vragen”

Leuven / Tienen -

Het pijnlijkste moment: toen mama Carine Smets een jaar na Julies dood haar appartement moest gaan leeghalen. “Heel haar leven flitste voorbij, alle mooie herinneringen, het was onmenselijk”, vertelde ze, geflankeerd door haar man Peter Quintens. Hij was het die in april 2018 zijn dode dochter aantrof. “Allez Julieke toch”, was het eerste wat ik zei. Dat dader Ben Wertoy, jarenlang de overbuurman van de familie, krampachtig blijft volhouden dat er vooraf geen gevecht was, vinden ze onvoorstelbaar.