Hoe een lijdende restauranthouder per ongeluk makelaar van Alexis Saelemaekers werd en nu de deal van zijn leven doet

Jean-Marc Schellens, door sommigen bijgenaamd ‘de mayonaiseboer’, baat in Ukkel restaurant ’t Misverstand uit met een Frans-Belgische keuken. Maar hij werd per ongeluk ook de makelaar van Saelemaekers en doet nu de deal van zijn leven.

Een tijdje geleden waren er zware wegenwerken aan de Alsembergsesteenweg in Ukkel. Daardoor waren de inkomsten van restaurant ’t Misverstand héél fel gedaald en Emilio Ferrera, toen trainer van de U21, wilde zijn vriend Jean-Marc Schellens uit de nood helpen. Hij raadde de restauranthouder aan om voetbalmakelaar te worden en zich te bekommeren om Alexis Saelemaekers. Ferrera had die bij de B-ploeg omgeturnd van spelverdeler tot rechtsback en zag er toekomst in.

Schellens bekwaamde zich in het beroep en volgde Saelemaekers heel toegewijd op, samen met zijn ouders. De speler en de manager werden snel heel close. In het begin was Schellens wel onervaren. Toen hij bij het nieuwe Anderlecht-bestuur een contract moest gaan onderhandelen voor Saelemaekers, won hij eerst advies in bij gewezen RSCA-manager Herman Van Holsbeeck over welke eisen hij moest stellen. Uiteindelijk leidde dat tot een jaarsalaris van zo’n 700.000 euro voor Saelemaekers.

Kevin De Bruyne achterna

Schellens koesterde wel een droom. Met Saelemaekers een grote slag slaan, zoals Patrick De Koster ooit deed met zijn poulain Kevin De Bruyne. De overgang naar AC Milan werd mee geregeld door Didier Frenay, maar de restauranthouder deed ook de deal van zijn leven. Omdat Alexis’ ouders in België blijven, zal Schellens Saelemaekers bijna continu bijstaan in Milaan. In zijn portefeuille zitten amper andere spelers. Uit dankbaarheid mag Emilio Ferrera alvast heel vaak komen eten in ’t Misverstand.