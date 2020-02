Dortmund start met Haaland op de bank… en ligt uit de beker

Tja, zelf gezocht zeker? Borussia Dortmund begon aan het bekerduel met Werder Bremen met Erling Haaland op de bank en keek tijdens de rust aan tegen een 2-0-achterstand. De Noorse sensatie werd het veld opgestuurd, scoorde zijn achtste (!) in vier matchen, maar ging met zijn ploeg uiteindelijk onderuit. 3-2. Exit beker.

Thorgan Hazard moet zich licht zorgen beginnen maken. Sinds de komst van Haaland is de Belg degene van het drietal Hazard - Marco Reus - Jadon Sancho die het vaakst aan de kant wordt gelaten als de Noor het veld op moet. Ook in het bekerduel tegen Werder Bremen was dat het geval. Hazard startte in de basis, maar toen Dortmund aan de rust - verdiend - met 2-0 achter stond, werd de Rode Duivel opgeofferd. Dat het zonder hem en met Haaland nadien een pak beter begon te draaien, is niet echt bemoedigend met het oog op het behouden van de Belg zijn basisplaats.

Vier matchen, acht goals

Witsel - nog steeds met masker - bleef wel de hele match op het veld staan en zag hoe Dortmund de match langzaam probeerde om te draaien. Hoe? Door Haaland. Nu ja, de Noor gaf nog een tikje aan de poging van Julian Brandt die al deels over de lijn leek, maar laten we de goal voor het verhaal aan Haaland schenken. Vier matchen, acht goals. Waanzinnig. Die Borussen leken over Bremen te gaan, maar de thuisploeg - die net haar 121ste verjaardag mocht vieren - scoorde op de counter de 3-1. Een heerlijke goal van invaller Giovanni Reyna - die zich met zijn 17 jaar en 82 dagen kroonde tot jongste doelpuntenmaker ooit in de Duitse beker - viel te laat, 3-2 was de eindstand. Geen kwartfinales van de beker dus voor Dortmund. Volgende keer toch maar Haaland zetten.