“Ik denk dat Club een heel slim spelletje heeft gespeeld met Krmencik”

Met transfers in januari had ik zelden een goede ervaring – van mij mogen ze die mercato gerust afschaffen. Maar kijk: Club Brugge heeft het heel goed aangepakt. Zij hadden enkel nog een targetspits nodig en hebben die gehaald. En als ik puur naar de individuele kwaliteiten kijk, is de transfer van Krmencik de beste van allemaal. Ik ken hem, we hebben hem vroeger nog gevolgd met AA Gent. Ongetwijfeld kenden ook de andere topclubs hem al langer. Maar de beste spits in Tsjechië weg­halen, kon niemand budgettair aan. Nu kostte hij 6 miljoen, maar destijds zelfs 10 miljoen.