Topman RTBF dient klacht in wegens laster

Jean-Paul Philippot, de administrateur-generaal van de RTBF, gaat een klacht tegen onbekenden indienen wegens laster. Het bericht dinsdagavond van Le Soir wordt aan Belga bevestigd door zijn advocaat Marc Uyttendaele.

Personeelsleden van de RTBF hebben het parket-generaal van Brussel een brief overhandigd die de RTBF-topman beticht van diverse inbreuken, zo brachten de kranten van Sudpresse dinsdagochtend naar buiten. De brief waarin malversaties worden aangeklaagd is ook aan Philippot bezorgd.

In januari werd de topman van de Franstalige openbare omroep bevolen om 60.000 euro teveel aan ontvangen loon tussen 2014 en 2018 terug te betalen. De Franse Gemeenschapsregering wees er echter op dat er geen enkele fout door Philippot was begaan.

Leugenachtig

De brief maakt nu melding van malversaties en bedrog vanwege Jean-Philippot en is volgens Uyttendaele ‘leugenachtig’. “De brief valt de audits en de rapporten van onafhankelijke deskundigen aan die door de regering werden gevraagd. De audits en rapporten wijzen er inderdaad op dat het jaarlijks loonplafond van 245.000 euro werd overschreden, maar dat er geen vorm van illegaliteit was. Als we het hebben over strafbare feiten, wil ik dat die getoond worden. Ze zijn volkomen onbestaande”, aldus de advocaat.

Verschillende mensen proberen volgens hem zijn cliënt te destabiliseren, ook de RTBF. “Dit keer fluiten we het einde speeltijd en gaan we een klacht indienen voor laster en eerroof bij een Brusselse onderzoeksrechter”, zei hij. Uyttendaele sprak over een lynchpartij waarvan Philippot het slachtoffer is.