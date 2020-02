Voormalig Keniaans president Daniel arap Moi overleden

Daniel arap Moi, voormalig president van Kenia, is op 95-jarige leeftijd overleden. Arap Moi regeerde van 1978 tot 2002 en was daarmee de langst regerende president uit de Keniaanse geschiedenis. En dat deed hij met ijzeren hand.

“Het is met grote droefheid dat ik het overlijden aankondig van een groot Afrikaans staatsman”, zei huidig president Uhuru Kenyatta op de Keniaanse staatstelevisie. “Daarmee verwees hij naar Arap Moi, de opvolger van zijn eigen vader Jomo Kenyatta, de eerste president van het Afrikaanse land.

Arap Moi, die zijn carrière startte in het onderwijs, beloofde na de dood van Jomo Kenyatta in 1978 diens politieke beleid verder te zetten, en dan vooral om de groeiende corruptie in Kenia te bestrijden. Maar het bleef bij woorden. De president stond bekend als zeer autoritair en liet maar weinig ruimte voor oppositie of kritiek op zijn beleid.

Die starre houding nam zelfs nog toe toen een groep soldaten in 1982 de macht naar zich wilde toetrekken. De staatsgreep mislukte en Arap Moi bestuurde Kenia voortaan als een alleenheerser. Repressie stond daarbij centraal.

Bijna tien jaar later, vooral door internationale druk, evolueerde Kenia naar een meerpartijenstelsel. Op de verkiezingen hadden de hervormingen maar weinig effect, want Arap Moi won keer op keer. Tot hij in 2002 op de grondwet stuitte, die na 24 jaar een einde maakte aan zijn regeerperiode.

Daniel arap Moi overleed op 95-jarige leeftijd en laat acht kinderen achter.

