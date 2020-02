Simon Davies om privéredenen weg bij Anderlecht

Hij was al bijna vergeten, maar Simon Davies (45) is nu definitief weg. De Welshe hulpcoach kondigde gisteren aan dat hij stopt om persoonlijke redenen.

Simon Davies begon nochtans aan het seizoen als officiële hoofdtrainer van Anderlecht. Hij had bij Man City als jeugdcoach gewerkt en moest bij RSCA de visie van speler-manager Vincent Kompany helpen implementeren. In werkelijkheid was Davies gewoon een handpop van Kompany die ook op persconferenties weinig indruk maakte. Toen de resultaten tegenvielen werd hij opzijgeschoven en kwam Frank Vercauteren als hoofdcoach. Davies werd toen een pure veldtrainer – daarvoor werd hij geprezen – maar zijn rol was eigenlijk uitgespeeld. Nu verlaat hij de club na 7 maanden en de uitgebreide technische staf van paars-wit wordt zo wat kleiner.

Op training deden nieuwkomers Pjaca en Joveljic ondertussen volop mee. Dimata en Verschaeren hielden een gezamenlijke revalidatietraining op het veld. Van de vele geblesseerden zijn er nog niet veel terug. Cobbaut is onzeker voor Gent.(jug, thst)