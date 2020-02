Sociale woning huren vanaf januari gemiddeld 29 euro duurder

De huurprijs van een sociale woning is vanaf januari gemiddeld 29 euro duurder geworden. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA). Voor gezinnen met volwassen kinderen met een handicap voorziet de Vlaamse regering een bijsturing.

Eind december was ophef ontstaan rond de aanpassing van de sociale huurprijzen. Huurders kregen soms slechts enkele dagen voor de aanpassing te horen dat hun woning vanaf januari een pak duurder zou worden. Volgens berekeningen van de PVDA ging het een stijging van gemiddeld 38 euro. Een en ander leidde tot protest. Veel sociale huurders stapten naar de ombudsman omdat hun huur soms met 50 procent of meer omhoog ging.

Minister Diependaele beloofde dat er eind januari een evaluatie van de hervorming van de sociale huurprijzen zou komen en dat er mogelijk zou worden bijgestuurd. De minister had daarvoor van de huisvestingsmaatschappijen een overzicht gevraagd van de definitieve prijzen. Dat overzicht is er nu. “De globale cijfers liggen in de lijn van de verwachtingen, een gemiddelde stijging van 9 procent, van 308 naar 337 euro”, zegt hij.

Volgens Diependaele is die stijging zeker te rechtvaardigen. “De huurprijzen zijn nu beter aangepast aan het werkelijke inkomen van de inwoners, en aan de kwaliteit van de woning. Daarnaast blijft het verschil met de marktwaarde aanzienlijk, die ligt gemiddeld op 640 euro.”

Concreet stijgt de huurprijs van 10 procent van de woningen met meer dan 100 euro, 12 procent stijgt tussen 50 en 100 euro, 51 procent van de huurprijzen kende stijging tussen 0 en 50 euro per maand en 27 procent van de huurprijzen daalt.

Er komt ook een bijsturing voor gezinnen met volwassen kinderen met een handicap. “Nu we het volledig overzicht hebben, hebben we ook daarvan effectief een globale evaluatie kunnen maken. Daaruit blijkt dat voor deze gezinnen de sociale huur met gemiddeld 46 procent stijgt (340 naar 495 euro). Zoals al eerder aangegeven in het parlement, zouden we in dat geval bijsturen”, zegt Diependaele.

“Voor deze ongeveer 3.000 gezinnen gaan we vanaf nu de inkomensvervangende tegemoetkoming van de persoon(en) met een handicap niet meer meetellen bij de herberekening. Om een werkloosheidsval te vermijden, nemen we ook hun arbeidsinkomen mee in die vrijstelling. Bovendien geven we een extra korting aan mantelzorgers. Per volwassen bijwoner met een handicap komt er een extra gezinskorting (GK). Vandaag is die 19 euro per bijwoner met een handicap, vanaf nu verdubbelen we die. Door deze twee ingrepen, stijgt de gemiddelde huur voor deze 3.000 gezinnen gemiddeld met slechts 7 procent (340 naar 364). Deze aanpassing voeren we ook retroactief uit.”

CD&V reageert opgelucht en tevreden: “Deze aanpassing was voor ons noodzakelijk. We konden echt niet toestaan dat uitgerekend mensen met een handicap een veel hogere huurprijs zouden betalen dan voorheen”, zegt Vlaams parlementslid Vera Jans.