Philippe Goffin beëindigt rondreis Midden-Oosten in Libanon

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken en Defensie, Philippe Goffin, beëindigt woensdag zijn rondreis door het Midden-Oosten in Libanon. De reis bracht hem sinds zondag achtereenvolgens naar Jordanië, Irak en onder meer in Erbil, de hoofdstad van de regio autonoom Iraaks Koerdistan. Bedoeling was “de veiligheids- en vredeskwesties in de regio beter te begrijpen”, aldus zijn entourage.

De reis, die woensdagavond eindigt met zijn terugkeer naar Brussel, had ook tot doel de bilaterale betrekkingen met de verschillende landen te versterken. Goffin had het met zijn gesprekspartners over thema’s zoals het vredesproces in het Midden-Oosten en de buitenlandse strijders, de zogenaamde “Foreign Terrorists Fighters” (FTF), over wie hij binnenkort zal rapporteren aan de regering, zei zijn kabinet in een persbericht.

Goffin ging eerst naar Amman, de hoofdstad van Jordanië, om vervolgens maandag door te reizen naar Bagdad, waar hij de Iraakse president Barham Salih ontmoette, evenals zijn Iraakse ambtsgenoot, Mohammed Ali al-Hakim.

Maandagmiddag in Erbil had hij een gesprek met de Koerdische minister van Buitenlandse Zaken, Safeen Muhsin Dizayee, premier Masrour Barzani en de president van de autonome regio van Iraaks Koerdistan, Nechirvan Barzani.

Goffin keerde dinsdag terug naar Jordanië om de Jordaanse minister van Buitenlandse Zaken Ayman Safadi te ontmoeten en een Syrisch vluchtelingenkamp te bezoeken. Woensdag heeft hij nog een gesprek met zijn Libanese evenknie.