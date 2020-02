“Vlaamse meerderheid moet coalitie vormen met Waalse meerderheid”, Coens (CD&V) komt met creatieve regeringsvorming

De partijen die zetelen in de Vlaamse en Waalse regeringen, moeten samen een federale coalitie maken. Dat zegt Joachim Coens (CD&V) in De Morgen. De ex-informateur wil een afspiegelingsregering.

Een afspiegelingscoalitie is in theorie mogelijk. De partijen N-VA, CD&V, Open Vld, PS, MR en Ecolo behalen samen een ruime meerderheid van 95 zetels, waar er 76 nodig zijn. Coens acht die coalitie dan ook als enige oplossing.

De ex-informateur ziet het als de enige oplossing voor de impasse want een zogezegde Vivaldi-coalitie vindt hij niet levensvatbaar. “Dan zit je met een dubbel probleem. Niet enkel tussen de vier partijen schiet het alle kanten uit, ook tussen het Vlaamse en federale niveau is dat het geval. Bij een afspiegelingsregering vermijd je tenminste dat je voortdurend in conflict komt met de Vlaamse of Waalse regering”, zegt hij aan De Morgen.