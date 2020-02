Ex-Ketnet acteur staat terecht voor aanval op baanrenner Iljo Keisse

De gewezen acteur Melvin Klooster moet terechtstaan voor een vechtpartij met enkele renners van Belgische wielerploeg Decninck - Quick-Step (toen nog Quick-Step Floors). Baanrenner Iljo Keisse (38) geraakte daarbij ernstig gewond aan zijn hand en moest forfait geven voor de Gentse Zesdaagse van 2017, dat schrijft Het Laatste Nieuws.

De vechtpartij vond plaats aan de discotheek, Roxy, op het Antwerpse Eilandje op de nacht van 10 op 11 oktober 2017. De renners van Quick-Step waren die dag op teambuilding geweest en hadden de avond afgesloten in de discotheek. Een man die gekleed was zoals ploeglid Fernando Gaviria, werd aangevallen en lag op de grond. Toen Keisse de man wilde recht helpen, werd hij in de rug aangevallen.

Er volgde een spoedoperatie aan de pink in Hasselt, die operatie gooide roet in het seizoen. Keisse moest forfait geven op de Gentse Zesdaagse.

Getuigen op de avond duidden Melvin Klooster aan als de aanvaller, maar hij ontkent de feiten. Hij werd door de Antwerpse raadkamer wel verwezen naar de correctionele rechtbank.

