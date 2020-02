Ophef over kookapp met gezonde recepten van de Vlaamse regering: 550.000 euro voor “pleziertjes” of noodzaak?

Open VLD schiet met scherp op Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) omdat de kookapp en -website met gezonde recepten van de Vlaamse overheid 550.000 euro heeft gekost. Volgens Vlaams parlementslid Maurits Vande Reyde is dat te gek voor woorden.

“We hebben in Vlaanderen kookwebsites en apps in overvloed. Er zijn op het departement Welzijn zoveel noden dat het geld zeer welkom zou zijn voor bijvoorbeeld de gehandicapten- en de jeugdzorg. Anno 2020 belastinggeld in een online kookboek van de overheid steken: dat is niet meer te verantwoorden”, zegt de Vlaamse liberaal, die hierover dinsdagavond Beke ondervroeg.

De minister verdedigde de campagne voor gezonder eten en de bijhorende app en site. Die bieden de burger objectieve informatie en zijn een onderdeel van het preventiebeleid. Maar volgens Open VLD is dat helemaal geen kerntaak van de overheid.