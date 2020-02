Dode en 84 gewonden bij ongeval in Mexico met vrachtwagen van mensensmokkelaar

In het oosten van Mexico is bij een ongeval met een vrachtwagen met 200 mensen zonder papieren aan boord een dode gevallen. Voorts vielen er 84 gewonden, melden de Mexicaanse autoriteiten.

De bestuurder verloor de controle over het stuur en de vrachtwagen kantelde op een weg tussen Santiago Tuxtla en San Andres Tuxtla, in de staat Veracruz. Verschillende mensen werden uit het voertuig gegooid en een man uit Guatemala kwam om.

Foto: EPA-EFE

Volgens de autoriteiten kwamen de mensen uit Honduras, El Salvador en Guatemala. Ze waren allemaal gedehydreerd en zaten opgepropt in de truck.

Mexico is een transitland voor migranten die de VS proberen te bereiken. Honderdduizenden mensen vluchten voor armoede en geweld. Ze betalen mensensmokkelaars handenvol geld om hen te transporteren.

Vorige jaar werden 850.000 migranten zonder papieren en asielzoekers opgepakt aan de Amerikaanse grens. Mexico deporteerde tienduizenden mensen.

Na een akkoord tussen de VS en Mexico in juni is het aantal mensen dat de grens met de VS kan bereiken drastisch gedaald.