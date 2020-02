Spaanse pers heeft een vette kluif aan uithaal van Lionel Messi naar technisch directeur van Barcelona: “Tsunami” en “FC Chaos”

“Tsunami” en “FC Chaos”. De voorpagina’s van de Spaanse sportkranten liegen er niet om woensdag na de interne ruzie bij FC Barcelona.

“De potjes koken over bij Barcelona”, schrijft AS, dat het over “een institutionele crisis” heeft. De voorpagina liegt er daarom niet om. “FC Caos”. FC Chaos. Bij Marca benoemen ze de situatie bij Barça dan weer als een “mijnenveld van wantrouwen”. Volgens de krant uit Madrid zit het er bovenarms op tussen de spelersgroep en bestuur. Een aantal spelers zou de directie het ontslag van coach Ernesto Valverde kwalijk nemen.

“Niemand in de directie van Barcelona had dit durven denken. Het interview dat Abidal gaf, werd net gepromoot door de club”, schrijft El Mundo Deportivo, de huiskrant van Barcelona. “Maar nadat de kapitein van Barcelona gereageerd had, stopte de telefoon niet meer met rinkelen bij het bestuur.”

Angst voor vertrek Messi

“Tsunami”, is de grote kop van de voorpagina van Sport, dat andere sportblad uit Barcelona. “De goede verstaander begrijpt dat Lionel Messi niet opgezet is met een aantal dingen die de laatste tijd bij de club zijn gebeurd. (...) Bovendien zorgt een clausule ervoor dat Messi (na dit seizoen, nvdr) op elk moment kan vertrekken. De club loopt ernstig gevaar voor een interne breuk. Hoe ze omgaan met deze tsunami zal de identiteit van de club de komende jaren bepalen.”

Lionel Messi haalde dinsdagavond hard uit naar Eric Abidal, zijn technisch directeur bij FC Barcelona. “Als je over spelers praat, moet je ook namen geven”, schreef hij in een vlammende Instagram-post. Abidal had eerder op de dag gezegd dat er spelers waren die zich niet maximaal hadden ingezet onder de inmiddels ontslagen Valverde.