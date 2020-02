Ook in Hongkong wordt cruiseschip vastgehouden

Ook in Hongkong wordt nu een cruiseschip vastgehouden nadat Chinese functionarissen de cruise-operator op de hoogte hebben gebracht dat drie vroegere passagiers positief testten op het coronavirus. Het schip liep woensdagochtend de cruiseterminal Kai Tak binnen nadat Taiwan het de toegang geweigerd had tot de stad Kaohsiung. Dat berichtte de lokale zender RTHK.

Er zijn meer dan 1.800 passagiers aan boord. Drie leden van de bemanning met koorts zijn in quarantaine geplaatst in een ziekenhuis in Hongkong. Meer dan 20 andere leden met symptomen van het coronavirus worden onderzocht. De autoriteiten zijn bezig met testen aan boord en het schip wordt ook ontsmet.

Eerder raakte bekend dat ook in Japan een cruiseschip wordt vastgehouden. Zeker tien passagiers aan boord zijn met het coronavirus besmet geraakt. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht, terwijl de andere passagiers 14 dagen aan boord moeten blijven. Er zijn zo’n 3.700 mensen aan boord.